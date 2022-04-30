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В России выявили 7363 случая коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 7363 случая коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие 24 часа в 85 субъектах России выявили 7363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 157 граждан, еще 2574 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 11 022 человека.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в июне 2022 года в России может наблюдаться высокий подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в субботу, 30 апреля. По его словам, в настоящее время россиянам необходимо пройти повторную вакцинацию.

В свою очередь основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что рост заражения коронавирусом в России может произойти во второй половине мая, после праздничных выходных.

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