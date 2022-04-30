Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Открой#Моспром» получил награду в области развития внутреннего туризма и путешествий

Анастасия Колоскова
Город
«Открой#Моспром» получил награду в области развития внутреннего туризма и путешествий
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Московский проект «Открой#Моспром» наградили премией «Маршрут построен» в номинации «Промышленный маршрут». Об этом сообщил заместитель главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Спирин.

Он напомнил, что с момента открытия проекта в 2019 году он собрал более 10 миллионов человек на 70 предприятиях Москвы.

— Проект дает возможность увидеть изнутри, как работают столичные производства: например, как разрабатывают микрочипы или готовят шоколадные конфеты. За три года в рамках «Открой#Моспром» более 10 миллионов человек побывали примерно на 700 экскурсиях по фабрикам и заводам города, посмотрели более 50 онлайн-туров, — рассказал руководитель ведомства.

По его словам, порядка 12 тысяч москвичей поучаствовали в интеллектуальных состязаниях, которые были посвящены промышленности города, а также узнали о производственных процессах более 100 предприятий на 22 фотовыставках.

Гости производственных цехов не только наблюдали, как создаются детали для самолетов или другая продукция, но и могли поучаствовать в мастер-классах. К примеру, на шоколадных фабриках посетители сами попробовали изготовить конфеты и шоколад, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Награды победители в номинациях Экскурсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте