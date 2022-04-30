«Открой#Моспром» получил награду в области развития внутреннего туризма и путешествий

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Московский проект «Открой#Моспром» наградили премией «Маршрут построен» в номинации «Промышленный маршрут». Об этом сообщил заместитель главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Спирин.

Он напомнил, что с момента открытия проекта в 2019 году он собрал более 10 миллионов человек на 70 предприятиях Москвы.

— Проект дает возможность увидеть изнутри, как работают столичные производства: например, как разрабатывают микрочипы или готовят шоколадные конфеты. За три года в рамках «Открой#Моспром» более 10 миллионов человек побывали примерно на 700 экскурсиях по фабрикам и заводам города, посмотрели более 50 онлайн-туров, — рассказал руководитель ведомства.

По его словам, порядка 12 тысяч москвичей поучаствовали в интеллектуальных состязаниях, которые были посвящены промышленности города, а также узнали о производственных процессах более 100 предприятий на 22 фотовыставках.

Гости производственных цехов не только наблюдали, как создаются детали для самолетов или другая продукция, но и могли поучаствовать в мастер-классах. К примеру, на шоколадных фабриках посетители сами попробовали изготовить конфеты и шоколад, пишет официальный сайт мэра Москвы.