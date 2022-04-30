Столичные врачи за сутки вылечили 616 пациентов от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили еще 616 человек от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего после лечения от COVID-19 в городе полностью выздоровели более 2,5 миллиона человек. За последние 24 часа в столице выявлено 485 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 152 жителя столицы.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 95 человек. Скончались от коронавирусной инфекции 18 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

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Всего за прошедшие 24 часа в 85 субъектах России выявили 7363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За прошедший день в РФ от ковида скончались 157 граждан, еще 2574 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в июне 2022 года в России может наблюдаться высокий подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в субботу, 30 апреля. По его словам, в настоящее время россиянам необходимо пройти повторную вакцинацию.