Минобороны показало работу комплекса «Искандер» в ходе спецоперации на Украине

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России показало кадры, на которых можно рассмотреть работу оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ВС РФ на Украине. Видео было опубликовано в субботу, 30 апреля.

На кадрах показано, как водитель ведет одну из машин, а затем другой военнослужащий производит пуск ракет. Таким образом российская армия нанесла удар по пунктам управления воинских формирований ВСУ, передает ТАСС.

Авиация Российской Федерации за ночь с 29 на 30 апреля уничтожила ракетными ударами склады боеприпасов и горючего ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.