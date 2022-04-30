Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны показало работу комплекса «Искандер» в ходе спецоперации на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны показало работу комплекса «Искандер» в ходе спецоперации на Украине
Фото: Минобороны РФ

Минобороны России показало кадры, на которых можно рассмотреть работу оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ВС РФ на Украине. Видео было опубликовано в субботу, 30 апреля.

На кадрах показано, как водитель ведет одну из машин, а затем другой военнослужащий производит пуск ракет. Таким образом российская армия нанесла удар по пунктам управления воинских формирований ВСУ, передает ТАСС.

Авиация Российской Федерации за ночь с 29 на 30 апреля уничтожила ракетными ударами склады боеприпасов и горючего ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Украина Спецоперации Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте