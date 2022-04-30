Бердянск готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в рублях

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Власти украинского города Бердянска, расположенного в Запорожской области, подготовились к переходу на выдачу зарплат и пенсий в российских рублях. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко.

— Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись, — цитирует чиновника РИА Новости.

По его словам, пенсии будут выплачиваться из городского бюджета, формирующегося из созданного упрощенного Налогового кодекса. Сауленко добавил, что власти проводят работу с предпринимателями, которым предлагается получить лицензию, чтобы работать и платить налоги в бюджет.

По вопросу дотаций город намерен обратиться за финансовой помощью к России. Врио мэра уточнил, что в настоящее время городской бюджет не может обеспечить все положенные выплаты.

Он добавил, что в Бердянске возобновили работу большинство рынков, магазинов и даже ряд кафе, что свидетельствует о возвращении города к мирной жизни.

До этого стало известно, что освобожденная российскими войсками от украинских националистов Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону. Переходный период займет около четырех месяцев, в это время в регионе будут ходить рубль и гривна.