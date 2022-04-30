Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бердянск готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в рублях

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бердянск готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в рублях
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Власти украинского города Бердянска, расположенного в Запорожской области, подготовились к переходу на выдачу зарплат и пенсий в российских рублях. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко.

— Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись, — цитирует чиновника РИА Новости.

По его словам, пенсии будут выплачиваться из городского бюджета, формирующегося из созданного упрощенного Налогового кодекса. Сауленко добавил, что власти проводят работу с предпринимателями, которым предлагается получить лицензию, чтобы работать и платить налоги в бюджет.

По вопросу дотаций город намерен обратиться за финансовой помощью к России. Врио мэра уточнил, что в настоящее время городской бюджет не может обеспечить все положенные выплаты.

Он добавил, что в Бердянске возобновили работу большинство рынков, магазинов и даже ряд кафе, что свидетельствует о возвращении города к мирной жизни.

До этого стало известно, что освобожденная российскими войсками от украинских националистов Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону. Переходный период займет около четырех месяцев, в это время в регионе будут ходить рубль и гривна.

Украина Донбасс Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте