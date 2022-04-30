«Талантливый артист»: Путин поздравил Киркорова с 55-летием

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Президент России Владимир Путин поздравил певца и продюсера Филиппа Киркорова с 55-летием. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в субботу, 30 апреля.

— Вы добились успеха как продюсер, композитор, актер, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен. Многочисленные поклонники в России и за рубежом ценят вас за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории, — говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал артисту здоровья, вдохновения и новых творческих высот, отмечается на сайте Кремля.

До этого стилист Киркорова Арсен Айрапетов рассказал о характере короля российской эстрады. По его словам, артист легко может выйти из себя, особенно, если человек допускает ошибки в работе.

При этом Киркоров может даже вспылить и «дать пенделя». Айрапетов добавил, что каждый образ музыканта продуман до мелочей, поэтому любая ошибка может вызвать у артиста гнев.

Также Киркоров рассказал «Вечерней Москве» о сотрудничестве с певицей Анной Asti. По его словам, болгарская ясновидящая Ванга предсказала артисту, что имена всех главных женщин в его жизни и творчестве будут начинаться и заканчиваться на букву «А».