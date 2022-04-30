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Собянин объявил о завершении весенней уборки в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Собянин объявил о завершении весенней уборки в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице завершилась традиционная весенняя уборка. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Зима не отпускала нас до середины апреля, но в итоге сделали все, что планировали. Запустили фонтаны и навигацию на Москве-реке, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / Сергей Собянин

Он отметил, что майские праздники Москва встретит «красивой и нарядной».

До этого стало известно, что третья в 2022 году промывка дорог с шампунем пройдет в столице в субботу, 30 апреля. Промывка помогает удалить с дорожного покрытия мазутные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

Мероприятия по очищению улиц начались в 13:00. Все покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории промоют специальным средством. Затем специалисты промоют улицы обычной водой.

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