Рогозин посвятил Джоли стихи и пригласил на Донбасс

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посвятил поездке голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов стихотворение и пригласил звезду на Донбасс.

— Анжелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своем. Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас, — написал глава Роскосмоса в своем Telegram-канале.

Далее в стихотворении он рассказал о «крутых ребятах» исполинских размеров, которые проживают в регионе — «как дубик в три охвата». Богатства Донбасса, по словам Рогозина, заставят открыть рот экс-супруга актрисы Бреда Питта.

— Красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел, и видеть снова рад, — так заканчивается стихотворение главы Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, приехала во Львов в рамках «личного» визита в регион.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на одну из российских ракет нанесут изображение бабушки, которая вышла к украинским военнослужащим со Знаменем Победы. Он отметил, что рисунок нанесут на корпус ракеты-носителя, которую отправят в космос на одном из ближайших ракетных пусков.