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Мошенники украли у пенсионерки в Москве более полумиллиона рублей

Юлия Курганова
Происшествия
Мошенники украли у пенсионерки в Москве более полумиллиона рублей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Голубинская улица Карта всех событий

В полицию обратилась пенсионерка, которая стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в субботу, 30 апреля, в ОМВД России по району Северное Бутово города Москвы.

Уточняется, что 28 апреля в полицию обратилась 75-летняя женщина, проживающая на улице Голубинская. Она заявила о мошенничестве.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 28 апреля в 17 часов с неустановленного номера женщине позвонил неизвестный. Представившись сотрудником медицинского учреждения, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом лечения якобы имеющегося заболевания, он убедил пенсионерку в счет оплаты лечения перевести с банковской карты на указанный мошенником счет 550 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Москвичка перевела псевдоброкерам более полумиллиона рублей. По данным ГУ МВД России по Москве, в полицию обратилась 70-летняя женщина, проживающая на Таллинской улице на северо-западе Москвы. Она рассказала, что неизвестные люди ввели ее в заблуждение и предложили поучаствовать в брокерских сделках.

Пенсионеры Район Северное Бутово Москва
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