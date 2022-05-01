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Назван победитель девятого сезона шоу «Голос. Дети»

Юлия Курганова
Общество
Назван победитель девятого сезона шоу «Голос. Дети»
Фото: Пресс-служба Первого канала

На Первом канале объявлен победитель шоу «Голос. Дети». В течение нескольких месяцев ребята из разных российских регионов и даже из-за границы боролись за главный приз.

В этом году талантливых участников проекта было настолько много, что продюсеры сделали дополнительный этап, который состоялся 22 апреля. В результате в финал пробились еще трое участников — Федор Сорокин, Анастасия Чумакова и София Олареско.

Победителем «Голоса» стала восьмилетняя Аделия Загребина из команды Егора Крида (за нее проголосовали 40,6 процента телезрителей). Она забрала главный приз — миллион рублей.

В тройку лидеров также попали София Олареско из команды Басты и Сагын Омирбайулы, выступавший под руководством Полины Гагариной.

Лучшим наставником сезона в третий раз подряд стал Баста — за него проголосовали 42 процента фанатов шоу.

На проекте было немало драматичных моментов. Так, в марте Егор Крид покинул кресло наставника шоу «Голос. Дети» после выступления 10-летней участницы из Самары.

Анисия Низовцева исполнила композицию группы Roxette «Listen to Your Heart». В песне звучит призыв «слушай свое сердце», но нужные интонации дошли только до двух наставников шоу — Басты и Полины Гагариной. Крид не повернулся к юной артистке, о чем позже пожалел.

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