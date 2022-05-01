СМИ: Евросоюзу придется остановить промышленность ради отказа от газа из России

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Европейский союз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей российского голубого топлива только при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом. Об этом сообщил в субботу, 30 апреля, немецкий журнал Der Spiegel.

Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что европейские страны готовы к приостановке поставок газа из России в случае отказа платить в рублях, являются «слишком красивыми, чтобы быть правдой», отмечается в статье. Также многие эксперты ставят под сомнения заверения вице-президента ЕК Франса Тиммерманса в том, что Евросоюз сможет заместить две трети поставок российского газа и заполнить хранилища до 80 процентов к ноябрю.

Согласно модели Исследовательского центра Юлиха, такой сценарий можно реализовать только при реализации «жесткого шага»: ЕС должен будет ограничить поставки газа промышленности весной и летом. Ученые пришли к выводу, что при сокращении поставок газа из России на две трети заполнить хранилища объемами, которые достаточны для прохождения зимнего периода, невозможно.

По словам исследователей, при условии сокращения поставок из РФ для заполнения европейских хранилищ на 63 процента к 1 августа все химические, цементные, металлургические заводы в Европе должны быть отключены от газа с нынешнего момента до конца июля, газовые электростанции должны будут прекратить работу почти на весь июль. При этом для 80-процентного заполнения хранилищ к 1 ноября придется снова ограничить газовое снабжение промышленности в течение октября.

Отмечается, что отказ Евросоюза от ста миллиардов кубометров российского газа невозможно компенсировать дополнительными поставками трубопроводного газа из Норвегии, Азербайджана, Алжира и дальнейшим увеличением импорта сжиженного природного газа (СПГ). В настоящее время ЕС импортирует рекордные объемы СПГ, но этот ресурс уже становится дефицитным.

Правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок российского природного газа из России в мае.