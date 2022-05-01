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Около семи тысяч украинских бюджетников получили выплаты от России

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Около семи тысяч украинских бюджетников получили выплаты от России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Свыше семи тысяч пенсионеров и сотрудников бюджетных организаций Украины получили денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей от России. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

— За месяц работы пунктов выдачи принято более 7 400 заявлений. Выплаты получили более 7 000 человек. В их числе пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, выплаты которым производятся на дому, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пункты выдачи материальной помощи работают и в праздничные дни.

Помимо этого, сотрудники МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину более 500 тонн гуманитарной помощи. В состав партии сходит бутилированная вода, продукты, лекарства и предметы первой необходимости, передает ТАСС.

До этого стало известно, что спасатели МЧС России помогают в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Совместно с коллегами из Донецкой народной республики они при помощи специальной техники разбирают завалы в жилых кварталах и демонтируют межэтажные перекрытия.

МЧС Украина выплаты
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