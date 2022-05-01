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Правительство Украины заявило о закрытии ряда портов на Черном и Азовском морях

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Правительство Украины заявило о закрытии ряда портов на Черном и Азовском морях
Фото: shutterstock

Министерство инфраструктуры Украины издало приказ о закрытии ряда морских портов. Свою деятельность приостановят Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон. Об этом сообщила в воскресенье, 1 мая, пресс-служба украинского правительства.

— Данная мера обусловлена невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что порты смогут возобновить работу после восстановления контроля украинской стороной, передает ТАСС.

11 апреля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о взятии порта в Мариуполе под контроль войск республики.

30 апреля стало известно, что началась подготовка к возобновлению работы в порту Мариуполя. Сотрудники порта чистят причалы, а на территории можно наблюдать погрузочную технику. Представители персонала приступили к осмотру уцелевшей техники на предмет пригодности.

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