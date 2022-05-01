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Россиянам напомнили о новых выплатах и прибавке к пенсии с 1 мая

Александр Афонин
Общество
Россиянам напомнили о новых выплатах и прибавке к пенсии с 1 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В начале мая россиян ожидают прибавка к пенсии, сниженная ставка по ипотеке, расширенный лимит переводов, а малообеспеченные семьи получат дополнительные пособия на детей. Об этом стало известно в воскресенье, 1 мая.

1 мая открывается кампания по приему заявлений на выплату для детей от 8 до 17 лет. Выплата полагается семьям, чей доход ниже регионального прожиточного минимума (ПМ). Средний размер пособия составит 50 процентов от ПМ.

Мужчины получат право на материнский капитал. В случае если мать является иностранкой, средства получит отец. Отмечается, что он может быть как биологическим, так и выступать в роли усыновителя.

С 1 мая будут пересчитаны ежемесячные доплаты к пенсиям бывших членов экипажей самолетов гражданской авиации. Право на дополнительные средства получат проработавшие в этой сфере не менее 25 лет мужчины и не менее 20 лет женщины.

Помимо этого, будут увеличены доплаты некоторым категориям работников угольных шахт.

Людям, достигшим 80 лет, в мае увеличат пенсию на 6564 рубля 31 копейку, передает РИА Новости.

28 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил россиянам о законах, которые вступят в силу в мае.

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