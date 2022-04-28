Россиянам напомнили о законах, которые вступят в силу в мае

Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 28 апреля, рассказал о законах, которые вступают в силу в мае 2022 года.

— Установлена ответственность за отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Необходимо сделать все, чтобы сохранить правду о Великой Победе. Попытки переписать историю должны жестко пресекаться, — отметил спикер ГД.

Володин также добавил, что 1 мая заработает норма, запрещающая списывать долги по кредиту с соцвыплат без письменного разрешения заемщика. При этом должник имеет право письменно подтвердить свое согласие, затем передумать и вернуть деньги в течение 14 дней.

Кроме того, с 1 мая в ПФР будут направляться заявления на выплату для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе, а максимальная сумма платежей в Системе быстрый платежей (СБП) будет увеличена до миллиона рублей.

5 мая 2022 года в силу вступит норма, обязывающая компании предпринять действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок на зарубежных площадках, а также прекратить программы подобных расписок.

Председатель нижней палаты в своем Telegram-канале добавил, что с 26 мая правительство России будет утверждать контролируемые товары и технологии в рамках контроля экспорта.

27 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня подготовить поправки об отмене уголовной ответственности за налоговые преступления, если недоимки будут полностью возмещены.