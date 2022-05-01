Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украина отключила на территории Херсонской области мобильную связь и интернет

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украина отключила на территории Херсонской области мобильную связь и интернет
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Правительство Украины отключило для жителей Херсонской и Запорожской областей мобильную связь и интернет. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

— Теперь она перестанет выплачивать пенсии и пособии, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема, — сказал он.

Крючков отметил, что проблемы со связью в регионе смогут решить донецкие и крымские операторы, передает РИА Новости.

Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область. Там была запущена трансляция российского телерадиовещания, а население стало чаще использовать российские рубли.

В связи с этим заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что возвращение региона под контроль киевского режима невозможно. Он отметил, что территория Херсонской области полностью освобождена от украинских националистов и регион взял курс на экономическое восстановление.

Украина Сотовая связь Интернет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте