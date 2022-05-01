Украина отключила на территории Херсонской области мобильную связь и интернет

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Правительство Украины отключило для жителей Херсонской и Запорожской областей мобильную связь и интернет. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

— Теперь она перестанет выплачивать пенсии и пособии, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема, — сказал он.

Крючков отметил, что проблемы со связью в регионе смогут решить донецкие и крымские операторы, передает РИА Новости.

Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область. Там была запущена трансляция российского телерадиовещания, а население стало чаще использовать российские рубли.

В связи с этим заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что возвращение региона под контроль киевского режима невозможно. Он отметил, что территория Херсонской области полностью освобождена от украинских националистов и регион взял курс на экономическое восстановление.