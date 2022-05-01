Жителям столицы рассказали, как прошла неделя в социальной сфере

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве определили победителей хакатона по искусственному интеллекту в медицине, столичные школьники завоевали 66 дипломов на Всероссийской олимпиаде по математике, а объем высокотехнологичной помощи для пациентов с онкозаболеваниями вырос в городе в полтора раза. Об этих и других итогах недели рассказали в воскресенье, 1 мая, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В частности, за неделю в столице открылось 13 новых центров «Московского долголетия». Кроме того, было объявлено, что в 400 московских школах откроются службы примирения, в задачи которых войдут развитие позитивного общения, мирное разрешение конфликтов и противодействие буллингу.

Открылся новый центр госуслуг в районе Ховрино, а сотрудники Центра крови имени О. К. Гаврилов за пять дней приняли более 750 литров крови от 1,7 тысячи доноров.

Кроме того, заработал новый цифровой сервис, который помогает врачам быстрее и точнее оценить состояние поступающих пациентов.

Помимо этого, в городе прошел хакатон по искусственному интеллекту в медицине Health Data Hack. Команды предложили эффективные цифровые подходы к решению сложных задач, связанных с инфекционными и онкологическими заболеваниями, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 апреля заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, какие мероприятия пройдут в Москве в честь Праздника Весны и Труда. Для жителей столицы подготовлена обширная программа.