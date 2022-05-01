Краеведческий диктант «Московский код» написали более 115 тысяч человек

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В столице подвели итоги пятого краеведческого диктанта «Московский код». Участие в акции приняли 115 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Пятый краеведческий диктант “Московский код” прошел с размахом. В этом году участие в акции приняли 115 тысяч человек, что более чем в 10 раз превышает суммарное количество участников за все предыдущие диктанты, которые проходили с 2020 года, — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Диктант состоял из 20 вопросов, посвященных архитектуре и истории столицы.

В этом году москвичи впервые могли написать диктант в рамках проекта «Активный гражданин». Более 106 тысяч человек приняли участие таким образом. Еще 11 тысяч жителей столицы приняли участие на портале «Узнай Москву», передает официальный сайт мэра Москвы.

17 апреля стало известно, что в очном этапе пятого краеведческого диктанта «Московский код» приняло участие более 500 москвичей. Жители города могли приехать на десять площадок