«Им нет дела до украинцев»: Матвиенко заявила о выгоде Запада в гибели мирных жителей

Фото: Пресс-служба Совфеда

Страны Запада, поставляя оружие Киеву, не беспокоятся о судьбе мирных украинцев — их интересует только борьба с Россией. Об этом сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в воскресенье, 1 мая.

— Им до Украины дела нет, им нет дела до украинцев, их не волнует судьба этого народа, этих людей. Вот чем больше украинцев погибнет — тем лучше для них, как они считают, в борьбе с Россией, — заявила она.

По словам Матвиенко, за лживыми и лицемерными призывами Запада к дипломатии кроется желание «накачать» Украину большим количеством оружия. Спикер СФ в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» подчеркнула, что возмущению такой политикой нет предела.

30 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Североатлантический альянс (НАТО) обязаны перестать поставлять оружие на Украину, если они действительно намерены поспособствовать урегулированию кризиса.

Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что украинский народ нуждается в решении неотложных гуманитарных вопросов, а не в «Стрингерах» и «Джавелинах».