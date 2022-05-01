Всероссийский автопробег в поддержку спецоперации на Украине проедет через Москву

Фото: Пресс-служба Всероссийского автопробега Федерации независимых профсоюзов России

Всероссийский автопробег Федерации независимых профсоюзов РФ в поддержку спецоперации на Украине под лозунгами «Зa мир! Труд! Май!», «За мир без нацизма!» проедет через Москву 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

— В Москве участники автопробега 1 мая встретятся на Красной площади. Здесь они присоединятся к профсоюзному шествию «Зa мир! За труд! За мир без нацизма!». После торжеств в Москве автомобилисты отправятся дальше по российским городам, — говорится в сообщении.

К всероссийскому автопробегу, который стартовал 12 апреля во Владивостоке, присоединились тысячи профсоюзных лидеров и активистов из всех регионов. Участники мероприятия останавливаются в городах, участливую в митингах поддержки и отправляются дальше.

Конечная точка маршрута — город-герой Волгоград, туда пробег придет 9 мая, резюмировали в пресс-службе.

3 апреля сообщалось, что сербская диаспора в Москве приняла участие в автопробеге в поддержку России. Колонна автомобилей с сербскими и российскими флагами двигалась по столице.

Акция завершилась митингом у американского посольства.