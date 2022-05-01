Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин подписал указ о допмерах обеспечения информационной безопасности в России

Георгий Соланович
Общество
Путин подписал указ о допмерах обеспечения информационной безопасности в России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ». Документ был опубликован на официальном онлайн-портале правовой информации в воскресенье, 1 мая.

Так, главы ведомств, регионов, государственных фондов, корпораций, стратегических и системообразующих предприятий России должны поручить замруководителя органа обеспечить информбезопасность, «в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты», а также создать профильные структурные подразделения.

Кроме того, Путин поручил обеспечить сотрудникам ФСБ доступ к принадлежащим органам интернет-ресурсам или к тем, которые они используют.

Дополнительные меры должны повысить устойчивость и безопасность функционирования отечественных информационных ресурсов.

Помимо этого, глава государства подписал указ, запрещающий с 1 января 2025 года учреждениям и госкомпаниям использовать произведенные в недружественных РФ странах средства защиты информации, отмечается на сайте правовой информации.

До этого Путин подписал закон о приостановке упрощенного визового режима для чиновников Евросоюза и ряда недружественных стран.

Законы кибербезопасность Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте