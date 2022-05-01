Путин подписал указ о допмерах обеспечения информационной безопасности в России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ». Документ был опубликован на официальном онлайн-портале правовой информации в воскресенье, 1 мая.

Так, главы ведомств, регионов, государственных фондов, корпораций, стратегических и системообразующих предприятий России должны поручить замруководителя органа обеспечить информбезопасность, «в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты», а также создать профильные структурные подразделения.

Кроме того, Путин поручил обеспечить сотрудникам ФСБ доступ к принадлежащим органам интернет-ресурсам или к тем, которые они используют.

Дополнительные меры должны повысить устойчивость и безопасность функционирования отечественных информационных ресурсов.

Помимо этого, глава государства подписал указ, запрещающий с 1 января 2025 года учреждениям и госкомпаниям использовать произведенные в недружественных РФ странах средства защиты информации, отмечается на сайте правовой информации.

До этого Путин подписал закон о приостановке упрощенного визового режима для чиновников Евросоюза и ряда недружественных стран.