Путин подписал закон, позволяющий Минпромторгу передавать функции оператора ГИСП

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Минпромторгу право передавать подведомственному ему учреждению функции оператора государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Документ был опубликован на официальном онлайн-портале правовой информации в воскресенье, 1 мая.

Закон не конкретизирует вид учреждения, которое получит функции оператора ГИСП, что позволяет министерству возлагать полномочия на любой подведомственный ему орган.

Кроме того, документ устанавливает полномочия правительства утверждать правила предоставления госфондам развития промышленности средств федерального бюджета в форме субсидий на иные цели для финансовой поддержки субъектов, задействованных в сфере промышленности, отмечается на сайте правовой информации.

До этого Путин подписал закон о приостановке упрощенного визового режима для чиновников Евросоюза и ряда недружественных стран. Документ предусматривает приостановление действия соглашения между РФ и ЕС об упрощенном порядке выдачи виз гражданам России и союза. Изменения также коснутся аналогичных соглашений между РФ и Данией, Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном и Исландией.