The Telegraph: Мир в ближайшем будущем расколется на два враждующих блока

Фото: pixabay.com

Мир в обозримом будущем может расколоться на два враждующих между собой блока, считает обозреватель издания The Telegraph Лиам Халлиган.

По его словам, происходящее в Европе привело к тектоническому сдвигу и вернуло концепцию распределения влияния между сверхдержавами. Так, противостояние Москвы и Вашингтона может образовать два соперничающих лагеря.

К первому блоку Халлиган причислил США, Евросоюз и Великобританию, ко второму — Россию, Китай, Индию и Индонезию.

— Когда Запад исключил российские банки из системы SWIFT, именно китайская UnionPay <…> вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей, — объясняет свое мнение обозреватель.

Халлиган также подчеркнул, что во время существования СССР все энергетические природные ресурсы экспортировались в Европу. Теперь же Москва наращивает поставки газа и нефти на развивающийся азиатский рынок и пытается обрести независимость от Брюсселя.

Обозреватель резюмировал, что летом КНР примет 14-й саммит БРИКС. Страны-участники уже работают над созданием независимой от Запада финансовой инфраструктуры, передает РИА Новости.

25 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия заинтересована в увеличении расчетов в национальных валютах со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).