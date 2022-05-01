Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

The Telegraph: Мир в ближайшем будущем расколется на два враждующих блока

Георгий Соланович
В мире
The Telegraph: Мир в ближайшем будущем расколется на два враждующих блока
Фото: pixabay.com

Мир в обозримом будущем может расколоться на два враждующих между собой блока, считает обозреватель издания The Telegraph Лиам Халлиган.

По его словам, происходящее в Европе привело к тектоническому сдвигу и вернуло концепцию распределения влияния между сверхдержавами. Так, противостояние Москвы и Вашингтона может образовать два соперничающих лагеря.

К первому блоку Халлиган причислил США, Евросоюз и Великобританию, ко второму — Россию, Китай, Индию и Индонезию.

— Когда Запад исключил российские банки из системы SWIFT, именно китайская UnionPay <…> вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей, — объясняет свое мнение обозреватель.

Халлиган также подчеркнул, что во время существования СССР все энергетические природные ресурсы экспортировались в Европу. Теперь же Москва наращивает поставки газа и нефти на развивающийся азиатский рынок и пытается обрести независимость от Брюсселя.

Обозреватель резюмировал, что летом КНР примет 14-й саммит БРИКС. Страны-участники уже работают над созданием независимой от Запада финансовой инфраструктуры, передает РИА Новости.

25 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия заинтересована в увеличении расчетов в национальных валютах со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Мнения Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте