Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Маршруты наземного транспорта в Отрадном изменятся в связи с религиозным праздником 2 мая

Георгий Соланович
Город
Маршруты наземного транспорта в Отрадном изменятся в связи с религиозным праздником 2 мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

Маршруты автобусов с6, 98, н9 и электробуса 803 будут изменены в Отрадном 2 мая в связи с празднованием Ураза-байрама. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Так, автобусы с6 будут ходить в обе стороны по Северному бульвару и Каргопольский улице до Алтуфьевского шоссе вместо улицы Хачатуряна, 98 автобусы в сторону станции Московских центральных диаметров (МЦД) Лианозово будут добираться по Северному бульвару и улицам Бестужевых и Каргопольсой, в сторону Юрловского проезда — по улицам Каргопольсой и Декабристов.

803 маршрут автобусов в сторону платформы МЦД Бескудниково будет идти по улицам Каргопольсой и Декабристов, в сторону станции метро «ВДНХ» — по улице Декабристов, кольцом по улицам Пестеля и Бестужевых, а также под третьим Алтуфьевским путепроводом.

В Telegram-канале дептранса добавили, что электробус н9 не будет заезжать к станции метро «Отрадное», а остановки «Новый Иерусалим» и «Улица Санникова» 2 мая работать не будут.

До этого в департаменте транспорта Москвы сообщили, что на станциях московского метрополитена, расположенных близ мечетей, возможны ситуативные ограничения на вход и выход 2 мая.

Транспорт изменения Район Отрадное
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте