Маршруты наземного транспорта в Отрадном изменятся в связи с религиозным праздником 2 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

Маршруты автобусов с6, 98, н9 и электробуса 803 будут изменены в Отрадном 2 мая в связи с празднованием Ураза-байрама. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Так, автобусы с6 будут ходить в обе стороны по Северному бульвару и Каргопольский улице до Алтуфьевского шоссе вместо улицы Хачатуряна, 98 автобусы в сторону станции Московских центральных диаметров (МЦД) Лианозово будут добираться по Северному бульвару и улицам Бестужевых и Каргопольсой, в сторону Юрловского проезда — по улицам Каргопольсой и Декабристов.

803 маршрут автобусов в сторону платформы МЦД Бескудниково будет идти по улицам Каргопольсой и Декабристов, в сторону станции метро «ВДНХ» — по улице Декабристов, кольцом по улицам Пестеля и Бестужевых, а также под третьим Алтуфьевским путепроводом.

В Telegram-канале дептранса добавили, что электробус н9 не будет заезжать к станции метро «Отрадное», а остановки «Новый Иерусалим» и «Улица Санникова» 2 мая работать не будут.

До этого в департаменте транспорта Москвы сообщили, что на станциях московского метрополитена, расположенных близ мечетей, возможны ситуативные ограничения на вход и выход 2 мая.