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Москвичей предупредили об ограничениях входа и выхода на станциях метро близ мечетей 2 мая

Георгий Соланович
Город
Москвичей предупредили об ограничениях входа и выхода на станциях метро близ мечетей 2 мая
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

На станциях московского метрополитена, расположенных близ мечетей, возможны ситуативные ограничения на вход и выход 2 мая. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Завтра, 2 мая, на станциях мосметро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Просим вас быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что сотрудники московского метрополитена организовали раздачу чая, воды, печенья и шоколада на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. Еду и напитки можно получить на станции метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии, а также на «Волжской» и «Дубровке» Люблинско-Дмитровской линии.

В дептрансе также добавили, что около закрытых станций дежурят более 200 сотрудников ЦОМП — специалисты раздают листовки с полезной информацией и рассказывают об альтернативных маршрутах.

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