Граффити с украинской бабушкой со Знаменем Победы появилось на Сахалине

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Изображение бабушки, вышедшей к украинским военным со Знаменем Победы, появилось на стене здания в Южно-Сахалинске. Об этом рассказал глава местного штаба «Юнармии», учитель истории Юлиан Красавин.

По его словам, на реализацию инсталляции местный художник-аэрографист Евгений Карандаш потратил около семи дней.

— Героями граффити в Южно-Сахалинске кроме бабушки, ставшей новым символом стойкости и гордости русского человека, являются и солдаты Великой Отечественной войны, — цитирует Красавина РИА Новости.

19 апреля первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что история бабушки, которая вышла к украинским военным со Знаменем Победы, вызвала резонанс в организации.

9 апреля стало известно, что пенсионерка, проживающая в селе, приняла украинских националистов за военных из России и встретила их со Знаменем Победы. В Сети появилось видео, на котором бабушка, осознавшая свою ошибку, просит радикалов отдать ей знамя, но те ей отказывают.