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Замруководителя фракции ЛДПР опроверг сообщения о проведении съезда партии 25 мая

Анастасия Колоскова
Политика
Замруководителя фракции ЛДПР опроверг сообщения о проведении съезда партии 25 мая
Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель главы фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Ярослав Нилов опроверг информацию о том, что съезд партии состоится 25 мая.

Он отметил, что появившаяся в СМИ информация о дате проведения съезда не соответствует действительности и призвал журналистов не дезориентировать членов партии.

По словам Нилова, дату съезда ЛДПР имеет полномочия определять исключительно высший совет партии, передает ТАСС.

Во фракции ЛДПР в Государственной думе ранее сообщали, что дату и место проведения съезда партии огласят после 15 мая, когда пройдут 40 дней со дня смерти ее прежнего лидера Владимира Жириновского.

2 мая РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что съезд ЛДПР, на котором пройдут выборы нового председателя партии вместо ушедшего из жизни 6 апреля Владимира Жириновского, состоится 25 мая.

Российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Депутат почти два месяца до этого провел в Центральной клинической больнице с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции. Печальную новость об уходе политика сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал Жириновского ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

В этот же день стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя партии ЛДПР назначен Леонид Слуцкий. В партии уточнили, что он будет занимать должность врио главы фракции на период организации траурных мероприятий в связи с кончиной Владимира Жириновского.

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