Фото: Правительство РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 2 мая, высказал мнение, что власти Украины «все более бесцеремонно» садятся «на шею европейским спонсорам», а нацисты в будущем устроят расправу европейским лидерам, которые «не любят Украину в полную силу».

— Украина все более бесцеремонно садится своим раскормленным западным ленд-лизом телом прямо на шею европейским спонсорам. Американцев пока еще побаивается, — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что «оружия, наемников и денег» всегда бывает мало.

— Жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться, как надо. Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира, — продолжил зампредседателя Совета безопасности.

По его словам, глав европейских стран начали включать в проскрипционные списки сайта «Миротворец». Нам уже значатся руководитель Хорватии Зоран Миланович и премьер Венгрии Виктор Орбан, которые якобы «не любят Украину в полную силу».

— Нате вам, теперь вы наши враги! Страдайте! — выразил Медведев мнение украинских властей.

По мнению политика, в будущем украинские нацисты будут «вести расправу с неугодными начальниками и «отделять агнцев от козлищ» прямо в европейских столицах.

Медведев призвал беречься президентов и премьеров Германии, Франции Италии, которые якобы тоже находятся под подозрением.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что руководителей стран, решивших вооружать украинский режим, необходимо привлечь к ответственности как военных преступников, подталкивающих мир к катастрофе.