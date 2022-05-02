В России выявили 6207 случаев коронавируса за сутки

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За прошедшие 24 часа в 85 субъектах России выявили 6207 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки в РФ от коронавирусной инфекции скончались 136 человек, еще 1152 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 7502 человека.

До этого в Роспотребнадзоре назвали самый заразный штамм COVID-19 за всю историю пандемии. По словам специалистов, «стелс-омикрон» (BA.2) является самым заразным вариантом заболевания. Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что доля штамма составляет свыше 90 процентов от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом.

30 апреля иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» рассказал, что в начале лета в России возможен рост заболеваемости коронавирусом, более серьезная волна может начаться осенью.