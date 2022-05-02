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Московские врачи вылечили еще 476 пациентов от COVID-19 за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили еще 476 пациентов от COVID-19 за сутки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили 476 человек от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего в городе от COVID-19 вылечили более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 334 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализировано 130 пациентов.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 90 человек, скончались от ковида 17 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

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Всего за прошедшие 24 часа в 85 субъектах России выявили 6207 новых случаев COVID-19.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что в России не стоит ждать серьезных вспышек коронавирусной инфекции до наступления осени. Ситуация может быть нестабильной летом, однако до полноценных волн дело не дойдет.

По его словам, более серьезный рост заболеваемости возможен во второй половине сентября.

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