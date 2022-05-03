Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе в Подмосковье

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Возгорание на одном из складов в Московской области локализован в 3:05 по московскому времени. Об этом во вторник, 3 мая, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

К тушению пожара были привлечены 109 сотрудников спасательного ведомства и 37 единиц специализированной техники. Огонь распространился по всей площади складского помещения, пишет газета «Известия».

О возгорании на складском помещении в Московской области стало известно ранее в ночь со 2 на 3 мая. По некоторой информации, площадь возгорания составляла порядка 34 квадратных метров.

Вечером в субботу, 30 апреля, в столичном районе Косино-Ухтомский произошло возгорание в одноэтажном частном деревянном доме. Об этом сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.