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В Минздраве рассказали о постковидной реабилитации для пожилых россиян

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Минздраве рассказали о постковидной реабилитации для пожилых россиян
Фото: depositphotos

Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции для пожилых людей обязана включать в себя когнитивный тренинг, а также физический и социальный блоки. Об этом во вторник, 3 мая, заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

— Когнитивный тренинг и разные специально разработанные упражнения должны быть включены в программу реабилитации, потому что у пожилых очень страдает память после ковида, — подчеркнула она.

Ткачева заявила, что реабилитация должна быть более комплексная для этой категории граждан. Для молодых людей же достаточно просто физической реабилитации, пишет ТАСС.

В некоторых случаях пожилым людям, перенесшим COVID-19, требуется психолог, поскольку они склонны впадать в депрессию и страдать нарушениями сна, подчеркнула гериатр.

По словам специалиста, программы реабилитации для пожилых граждан обязаны быть более мягкими и постепенными и отличаться от тех программ, которые положены молодым людям.

В прошлом месяце врач-пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что физическая активность позволит укрепить дыхательную систему человека и ускорит ее восстановление после воспалительных заболеваний легких.

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