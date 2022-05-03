Бастрыкин рассказал, кто стоит за разработкой биооружия на Украине

Фото: СК РФ

Сотрудники Следственного комитета (СК) России определили причастных к разработке биологического оружия на Украине. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

— Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков, — сказал он.

Следствие установило, что с 2005 года объем инвестиций США в биологические программы на Украине составил более 224 миллионов долларов.

По словам Бастрыкина, Вашингтон вел последовательные работы по модернизации около 30 научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины.

Помимо этого, осуществлялись работы в ряде санитарно-эпидемических объектов командования медицинских сил украинского Министерства обороны. Результаты исследований были переданы на подконтрольные Киеву территории, передает RT.

В марте Минобороны России сообщило о разработке компонентов биологического оружия на Украине. В этот же день Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биооружия на территории государства.