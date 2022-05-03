Столичные врачи за сутки вылечили 482 пациента от COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московские врачи за последние 24 часа вылечили 482 человека от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 3 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие сутки в городе выявлено 250 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированными оказались 112 москвичей.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 88 человек, скончались от ковида 18 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Оперштаб

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что в России не стоит ждать серьезных вспышек коронавирусной инфекции до наступления осени.

По его словам, ситуация может быть нестабильной летом, однако до полноценных волн дело не дойдет. Более серьезный рост заболеваемости возможен во второй половине сентября.

При этом основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев считает, что рост уровня заражений коронавирусом в России может произойти после праздничных выходных во второй половине мая.