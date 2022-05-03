Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи за сутки вылечили 482 пациента от COVID-19

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 482 пациента от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московские врачи за последние 24 часа вылечили 482 человека от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 3 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие сутки в городе выявлено 250 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированными оказались 112 москвичей.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 88 человек, скончались от ковида 18 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Столичные врачи за сутки вылечили 482 пациента от COVID-19 Фото: Оперштаб

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что в России не стоит ждать серьезных вспышек коронавирусной инфекции до наступления осени.

По его словам, ситуация может быть нестабильной летом, однако до полноценных волн дело не дойдет. Более серьезный рост заболеваемости возможен во второй половине сентября.

При этом основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев считает, что рост уровня заражений коронавирусом в России может произойти после праздничных выходных во второй половине мая.

Статистика Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте