МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до вечера вторника

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве во вторник, 3 мая, до 18:00 ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12:00 до 18:00 3 мая в Москве ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями жителей столицы призвали быть внимательнее и соблюдать осторожность.

Помимо этого, в ведомстве порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать резких маневров на дорогах.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра, отметили в пресс-службе.

Накануне в Гидрометцентре был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье. Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду в Московском регионе действует с 09:00 3 мая до 21:00 3 мая.