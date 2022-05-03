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СК возбудил уголовное дело по факту пожара в Мытищах

Евгений Белоусов
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту пожара в Мытищах
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

СК возбудил уголовное дело по факту крупного пожара в подмосковных Мытищах, где погибли три человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 3 мая.

— В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты, проводится осмотр и допрашиваются очевидцы, — сказала представитель ведомства.

Следствие установило, что в одной из квартир, где находился мужчина, произошло возгорание. Из окна он позвал на помощь, на что откликнулись двое других мужчин, однако позднее все трое скончались.

В свою очередь руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила «ВМ», что ведомство организовало проверку в связи с пожаром. Ее проведение поручено Мытищинской городской прокуратуре. Также прокуратура контролирует соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в доме.

Крупный пожар произошел в жилом девятиэтажном доме в Мытищах, в результате погибло три человека. Пожар был локализован в 16:30, а после этого спасатели ликвидировали горение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил блоку здравоохранения проконтролировать оказание помощи пострадавшим в результате инцидента.

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