Синоптик сообщил о возвращении в норму температуры в Москве

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Температура воздуха в Москве вернулась в норму после похолодания. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 3 мая.

— В столице на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров к 15:00 показали плюс 17,6 градуса, — сказал метеоролог.

Так, в центре города на Балчуге температура поднялась до плюс 18,7 градуса, что соответствует многолетней норме мая. Воздух прогрелся и в области: в Подмосковье зафиксирована температура плюс 19,2 градуса.

Однако тепло в Москве, как уточнил синоптик, будет недолгим. Уже в среду, 4 мая, днем ожидается резкое похолодание вплоть до плюс семи градусов, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

2 мая в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Причиной тому стал сильный ветер в Москве и Подмосковье: его порывы достигали 17 метров в секунду.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в День Победы в столице будет теплая погода без сильного ветра и значительных осадков. Однако этому будет предшествовать похолодание, которое продлится с 4 по 7 мая.