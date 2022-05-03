Минобороны сообщило об уничтожении ракет «Точка-У» на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе населенного пункта Рудня в Черниговской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 3 мая.

— Кроме того, в районе Новая Дмитровка сбита в воздухе украинская баллистическая ракета «Точка-У» и перехвачены девять реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч», — сказал генерал.

Российская артиллерия за прошедшие сутки уничтожила на Украине 11 пунктов управления и два склада горюче-смазочных материалов ВСУ. Всего с начала операции российскими войсками было уничтожено 146 самолетов, 112 вертолетов и 697 беспилотных летательных аппаратов, передает Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставлять вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.