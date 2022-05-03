Сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира на Ижорской улице

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В российской столице во вторник, 3 мая, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве, рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Утром этого дня в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании тревожной сигнализации в одном из хостелов, расположенных на Ижорской улице.

К прибывшим на место инцидента сотрудникам ведомства обратился администратор заведения, который рассказал, что неизвестный мужчина устроил скандал в хостеле. Он угрожал персоналу физической расправой и нанес ущерб припаркованному возле здания автомобилю.

Злоумышленник в скором времени был задержан, им оказался 52-летний житель столичного региона. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог внятно объяснить свое поведение. Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В середине апреля полицейские Басманного района столицы задержали трех молодых людей за мелкое хулиганство. Они устроили дебош в одном из московских кафе.