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Все средние образовательные учебные заведения в столице Камчатского края — городе Петропавловск-Камчатский эвакуированы в среду, 4 мая, из-за поступивших сообщений о минировании.

Как сообщили ТАСС в мэрии регионального центра, в администрацию поступило анонимное сообщение о минировании нескольких школ. Руководители Петропавловск-Камчатского городского округа приняли решение эвакуировать учащихся из всех учебных заведений.

Школы на Камчатском полуострове эвакуируют в 19-й раз с начала года. Последнее анонимное сообщение о минировании муниципальных зданий поступало в минувшую субботу, 30 апреля.

В минувший понедельник, 2 марта, экстренные службы столичного региона проверяли информацию об угрозе взрыва в здании Большого театра.

А в середине апреля МВД России сообщило о том, что вооруженные силы Украины создают специальные call-центры для распространения фейков о терактах на территории РФ.