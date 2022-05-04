В Нигерии сообщили об интересе России к строительству газопровода в Африке

Фото: Пресс-служба Совфеда

Нигерийский министр нефтяных ресурсов Тимпире Сильва сообщил, что российские инвесторы захотели вложить средства в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко с европейскими странами. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект, — уточнил министр.

По его словам, будущий газопровод должен доставлять газ из Нигерии «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на рынок в Европе.

Уточняется, что реализация проекта запланирована до мая следующего года, передает РИА Новости.

Недавно спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал циничными слова некоторых представителей стран Евросоюза о том, что они планируют отказаться от российского газа через несколько лет. Он подытожил, что те, кто отказывается от стратегических отношений с Москвой, должны попробовать «прожить без России хотя бы год».

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.