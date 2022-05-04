Москвичи смогут поздравить ветеранов ВОВ с Днем Победы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жители столицы в рамках акции «Поздравь ветерана» могут подписать открытки участникам Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Присоединиться к акции можно до 6 мая. Открытки горожане должны положить в специальные ящики. Все открытки передадут в пансионаты ветеранов и партнерские фонды накануне праздника.

Помогать в проведении акции будут 150 добровольцев. Они будут дежурить с 15:00 до 18:00 рядом с главным входом в Парк Горького, на ВДНХ возле главного входа, в парке «Зарядье» рядом со входом на парящий мост, в Ильинском сквере у памятника героям Плевны, на Триумфальной площади рядом с памятником Маяковскому, на Театральной площади перед Большим театром, около четвертого дома в Камергерском переулке, а также на площади Юности в Зеленограде, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что фестиваль «Московская весна», посвященный Дню Победы, пройдет на 21 столичной площадке с 30 апреля по 10 мая. Гостей фестивальных площадок ждут спектакли и концертные программы, творческие мастер-классы и знакомство с историческими фактами, лучшие угощения и занятия спортом.