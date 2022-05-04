Услуги МосгорБТИ начали предоставлять в четырех флагманских центрах «Мои документы»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Пресненская набережная, 2 Карта всех событий

Жители столицы теперь могут получить услуги Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) в четырех флагманских офисах «Мои документы» в крупных торговых центрах на севере, востоке, юго-востоке и в центре города. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Для горожан и бизнеса доступен консультационный центр, работает служба приема документов непосредственно в учреждении, ряд услуг можно получить дистанционно, а часть из них — в центрах «Мои документы». За последние пять лет в центры госуслуг поступило около 70 тысяч обращений, и мы приняли решение о создании в них полноценных точек приема. Сегодня их четыре во флагманских офисах, — пояснил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Теперь во флагманских офисах на Пресненской набережной, Ленинградском и Щелковском шоссе, а также на Рязанском проспекте можно получить необходимые при согласовании перепланировок, оформлении ипотеки, сделках купли-продажи недвижимости и регистрации прав документы, а также оформить заявку на инвентаризацию объектов жилого и нежилого фонда, изготовление документов техучета и получить архивные копии техпаспортов и иной учетной документации.

Генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев подчеркнул, что с начала работы бюро в «Моих документах» были приняты уже сотни обращений. Заместитель директора по развитию госуслуг центров «Мои документы» Татьяна Порецкова напомнила, что флагманы открыты с 10:00 до 22:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

28 апреля в районе Ховрино объявили об открытии центра госуслуг «Мои документы».