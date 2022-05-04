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Балерина Большого театра лишилась более миллиона рублей после разговора с мошенниками

Елена Самойлова
Происшествия
Балерина Большого театра лишилась более миллиона рублей после разговора с мошенниками
Фото: vk/tatyanaballet

Балерина Большого театра Татьяна Осипова стала жертвой телефонных мошенников и лишилась крупной суммы денег. Об этом стало известно в среду, 4 мая.

По данным Telegram-канала «112», незнакомцы звонили девушке на протяжении нескольких часов, представляясь то сотрудниками банка, то правоохранителями.

Они сообщили Осиповой, что в связи с утечкой данных некто пытается оформить кредит на ее имя. Чтобы предотвратить потерю денег, их необходимо сперва обналичить, а потом перевести на так называемый безопасный счет.

Осипова поверила звонившим и выполнила все действия. Таким образом балерина перевела мошенникам более миллиона рублей. Теперь в деле разбираются полицейские.

В понедельник, 2 мая, стало известно о мужчине, который лишился 16 миллионов рублей при попытке обменять их на доллары.

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