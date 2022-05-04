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Московские врачи за сутки вылечили 521 пациента от коронавируса

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили 521 пациента от коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за последние 24 часа вылечили 521 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие сутки в городе выявлено 282 случая заражения COVID-19. Госпитализированными оказались 155 пациентов.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 88 человек, скончались от ковида 19 инфицированных, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Московские врачи за сутки вылечили 521 пациента от коронавируса Фото: Оперштаб

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что в России не стоит ждать серьезных вспышек коронавирусной инфекции до наступления осени.

По его словам, ситуация может быть нестабильной летом, однако до полноценных волн дело не дойдет. Более серьезный рост заболеваемости возможен во второй половине сентября.

При этом основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев считает, что рост уровня заражений коронавирусом в России может произойти после праздничных выходных во второй половине мая.

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