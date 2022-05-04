Российская армия уничтожила шесть подстанций на железных дорогах на Украине

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали шесть тяговых электрических подстанций на железных дорогах на Украине с помощью ударов оружием большой дальности. Об этом в среду, 4 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, через уничтоженные подстанции в Донбасс поставлялись иностранные вооружения для ВСУ.

Станции были уничтожены в районах ж/д станций Подоборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатка, передает РИА Новости.

3 мая российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе населенного пункта Рудня в Черниговской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.