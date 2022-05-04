Невролог пояснила, как избавиться от болей в шее

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Невролог Светлана Вешникова дала советы, как избавиться от болей в шее.

Она посоветовала сделать выбор в пользу ортопедической подушки, чтобы во время сна не пережимались артерии, капилляры, а шея и спина релаксировали.

Также существует гигиена рабочего места. При сидячей работе за компьютером каждые полтора часа необходимо вставать и выполнять комплекс несложных упражнений: наклоны, потягивания, ходьба.

Среди эффективных профилактических мер от болей в шее невролог назвала походы в тренажерный зал и в бассейн. Перед этим стоит проконсультироваться с врачом, так как неправильное выполнение упражнений только усугубит состояние.

— Если техника плавания хорошо поставлена, то тогда будет эффект. Некоторые плавают, как черепахи, напрягают шею и делают только хуже. Это если мы говорим о шейном остеохондрозе, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Также улучшить состояние позвоночника могут пилатес, гимнастика, лечебная физкультура.

До этого Вешникова пояснила, с чем могут быть связаны боли в шее после сна.