Захарова: Израиль долгие годы игнорирует рост неонацизма на Украине

Фото: МИД РФ

Израиль долгие годы игнорирует ситуацию с ростом неонацистской идеологии на территории Украины. Об этом в среду, 4 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на территории Украины со стороны еврейского государства. И Россия неоднократно привлекала внимание всех стран к этой проблеме, в том числе Израиля.

— Почему же с таким же рвением не прицепиться было к нацистской литературе, которая циркулирует, распространяется среди националистических батальонов? Почему не прицепиться к символике «Азова»? Почему к этому много лет у израильских политиков не было аллергии и не вызывало у них возмущения? — отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

3 мая МИД РФ обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима» на Украине. В МИД заявили, что закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму на Украине», который подписал украинский лидер в 2020 году, не действует. Отмечается, что бытовой и политический антисемитизм и нацизм не пресекаются, а, наоборот, пестуются.

До этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что хочет извинений от России за высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях и Гитлере. По его словам, Гитлер не был евреем и евреи не убивали себя во время холокоста.

МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова на встречу с заместителем гендиректора министерства для разъяснений по поводу слов Лаврова. Лапид назвал высказывания российского министра «возмутительными».