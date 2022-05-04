Евросоюз хочет ввести запрет на покупку недвижимости в Европе россиянами

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В рамках шестого пакета санкций Евросоюз (ЕС) намеревается ввести запрет для российских физических и юридических лиц на покупку недвижимости в Европе. Об этом в среду, 4 мая, сообщило агентство Bloomberg.

— Речь идет о запрете на прямую или косвенную продажу или передачу прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу, — отмечается в сообщении.

Ограничение коснется россиян, которые не имеют гражданства и вида на жительство в странах ЕС. Запрет не распространяется на тех россиян, у которых есть гражданство или вид на жительство в странах ЕС, а также в Швейцарии, передает ТАСС.

4 мая Евросоюз предложил ввести запрет на услуги по транспортировке российской нефти. Запрет будет распространяться на предоставление прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи.

Кроме того Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции, распространив их на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) и отдельных журналистов из России за освещение событий на Украине

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскрыл детали шестого пакета санкций ЕС против России. В рамках нового пакета ограничительных мер также обсуждается расширение черного списка. Однако ограничение на импорт нефти из России можно будет ввести в ЕС не ранее 2023 года