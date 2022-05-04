Евросоюз планирует ввести запрет на покупку недвижимости в Европе россиянами

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В рамках шестого пакета санкций Евросоюз (ЕС) намеревается ввести запрет для российских физических и юридических лиц на покупку недвижимости в Европе. Об этом в среду, 4 мая, сообщило агентство Bloomberg.

— Речь идет о запрете на прямую или косвенную продажу или передачу прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу, — отмечается в сообщении.

Ограничение коснется россиян, которые не имеют гражданства и вида на жительство в странах ЕС, передает ТАСС.

4 мая Евросоюз предложил ввести запрет на услуги по транспортировке российской нефти. Запрет будет распространяться на предоставление прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскрыл детали шестого пакета санкций ЕС против России. В рамках нового пакета ограничительных мер также обсуждается расширение черного списка. Однако ограничение на импорт нефти из России можно будет ввести в ЕС не ранее 2023 года.

Кроме того в рамках исполнения антироссийских санкций власти Франции арестовали три особняка, якобы принадлежащие российским предпринимателям. В список конфискованной недвижимости входит вилла «Геркулес» в районе курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу. Как утверждает издание, этот особняк с 2005 года принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске